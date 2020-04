Thuisverpleegkundige Cindy krijgt telefoon van koningin Mathilde: “Wat een mooi en hartelijk gesprek” JVS

10 april 2020

18u54 0 Stekene Niemand minder dan koningin Mathilde heeft thuisverpleegkundige Cindy Apers uit Stekene met een telefoontje verrast. De koningin wilde haar vooral bedanken voor haar inzet.

Thuisverpleegkundige Cindy Aspers werkt al 22 jaar voor het Wit-Gele Kruis. Haar job is de voorbije weken een pak moeilijker en intenser geworden. Cindy gaat nu elke dag op ronde bij coronapatiënten. Een bijzondere en moedige taak, waarvoor ook koningin Mathilde haar wilde bedanken. Daarvoor belde de koningin haar persoonlijk op, terwijl ze bij patiënte Viviane Simon in Lebbeke aan het werk was. Cindy wist op voorhand al dat ze een koninklijk telefoontje zou krijgen, maar ze was uiteraard nog behoorlijk zenuwachtig. “Het was toch even heel onwezenlijk om de koningin aan de lijn te krijgen, maar ze was zo oprecht geïnteresseerd dat het een heel mooi en hartelijk gesprek werd.”

Cindy en Hare Majesteit hadden het onder meer over haar werk, maar ook over de patiënten en zelfs over haar gezinssituatie. “Het telefoontje deed echt deugd. Ik heb haar daarvoor hard bedankt. Het geeft veel steun en extra kracht om verder te gaan in deze moeilijke periode.”

Koningin Mathilde neemt in deze coronacrisis veel de telefoon, om bij zorgorganisaties, in rusthuizen en ziekenhuizen zoveel mogelijk mensen een hart onder de riem te steken.