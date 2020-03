Strenge controles aan grens maar geen sluiting van grensovergangen Kristof Pieters

22 maart 2020

17u55 5 Waasland De politiezone Waasland-Noord heeft het voorbije weekend meerdere controles gedaan aan de grens met Nederland. Daarbij werden heel wat voertuigen teruggestuurd. Voorlopig worden er in onze regio nog geen grensovergangen afgesloten. De rotonde aan Kapellebrug mag ook nog gebruik worden voor het verkeer van en naar De Klinge.

In de De Stropersstraat in Kemzeke werd vrijdag een eerste controle gedaan. Er werden 160 voertuigen gecontroleerd waarvan er 88 zijn teruggestuurd. Ook aan de grensovergang De Klinge (B)/Clinge (NL) was vrijdag een controle. Daar werden 20 voertuigen gecontroleerd waarvan er 5 zijn teruggestuurd. Zaterdag vatte de politie opnieuw post in de De Stropersstraat. Dit keer waren er minder mensen die zonder geldige reden de grens kruisten. Van de 100 gecontroleerde voertuigen werden er 20 teruggestuurd. Tot slot was er ook nog een controle aan de grensovergang in Koewacht. 50 voertuigen werden gecontroleerd en 8 chauffeurs moesten rechtsomkeer maken.

De grens met Nederland mag men enkel kruisen voor essentiële verplaatsingen zoals woon-werkverkeer, de zorg voor mens en dier of voor de uitoefening van een omgangsregeling voor kinderen. Voor een gemakkelijke doorgang adviseert de politie om de nodige documenten mee te nemen zoals een bewijs van je werkgever, een kopie van de IDkaart van de persoon waar je naar toe gaat of een kopie van het vonnis van het omgangsrecht. De Nederlandse politie zal trouwens ook starten met controles op hun grondgebied.

Op vraag van burgemeester Maaike De Rudder (CD&V) zullen inwoners nog wel gebruik mogen maken van de rotonde aan Kapellebrug. Die rotonde bevindt zich strikt genomen op Nederlands grondgebied maar is wel een essentieel onderdeel van de route tussen Stekene en De Klinge. “Ik heb contact opgenomen met de politie en er is afgesproken dat mensen die van De Klinge komen en richting Stekene willen rijden, niet meer teruggestuurd zullen worden”, verzekert ze. “Ook in omgekeerde richting zal het toegelaten worden om via het rondpunt de Buitenstraat in te rijden. Onze politiemensen hebben deze afspraken doorgekregen en zullen die ook vanaf nu toepassen. Controles achter het rondpunt zijn niet mogelijk omdat onze politie geen controle kan uitvoeren op Nederlands grondgebied.”

Komende week zal de gemeente samen met de politiezone ook bekijken of er nog extra maatregelen moeten komen. “Het is niet uitgesloten dat we een aantal kleinere grensovergangen fysiek zullen afsluiten om de controles makkelijker te maken. De politie kan immers niet overal personeel zetten.”