Stekense Vaart en Moervaart getroffen door olievervuiling, brandweer legt drijvende dammen aan Kristof Pieters

03 maart 2020

12u54 18 Stekene/Moerbeke-Waas Dinsdagochtend is er een zware en omvangrijke vervuiling vastgesteld op de Stekense Vaart en de Moervaart in Stekene en Moerbeke. Voorbijgangers zagen dat de waterloop over de hele breedte bedekt was met een laagje olie of brandstof. Er hing ook een onaangename geur rond het water.

Na onderzoek door de brandweer, politie en de milieuambtenaar van de gemeente Stekene, bleek dat de vervuiling zich uitstrekte over meerdere kilometers en zelfs al tot in Wachtebeke waarneembaar was. De uitgestrekte olielaag maakt het ook lastig om de bron van de vervuiling te achterhalen, maar vermoedelijk is deze afkomstig van de Molenbeek. Die waterloop ontspringt op het grondgebied van Sint-Niklaas en mondt in Stekene uit in de Stekense Vaart die op haar beurt afwatert in de richting van de Moervaart.

De brandweer bracht op verschillende plaatsen drijvende dammen aan om de vervuiling tegen te gaan. Hoeveel milieuschade de vervuiling toebrengt, is momenteel nog niet te zeggen. De prioriteit ligt nu bij het achterhalen van de bron van vervuiling zodat deze aangepakt en ingedijkt kan worden.