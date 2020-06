Stekense gezinnen krijgen binnenkort cadeaubon in de bus Joris Vergauwen

19 juni 2020

18u21 0 Stekene Voor de start van de zomervakantie zal bij ieder Stekens gezin een cadeaubon van 10 euro in de bus vallen. Daarmee wil het gemeentebestuur de koopkracht van de Stekense gezinnen versterken en ook de lokale handelaars steunen.

“Met de bedeling van de cadeaubon voeren we ons tienpuntenplan uit om de lokale handel te stimuleren. We injecteren op deze manier heel wat kapitaal rechtstreeks in onze lokale economie. De bon kan gebruikt worden bij alle deelnemende handelaars en horecazaken”, aldus schepen voor Lokale Economie Pieter De Witte (GeBe).

Iedere inwoner krijgt een bedrag van 10 euro om te besteden bij een van de vele deelnemende handelszaken. Het saldo van deze #ikshopinStekene-bon kan over meerdere aankopen gespreid worden. De bon is geldig van 10 juli tot en met 10 oktober 2020. “Indien handelszaken of horecazaken willen aansluiten, kan dit nog altijd. Het systeem is eenvoudig en gratis. Enkel een tablet is noodzakelijk.”

Lees ook: Nieuw online platform zet Stekense handelaars in de kijker