Stekense cadeaubon viert derde verjaardag Kristof Pieters

28 november 2019

09u15 0 Stekene Het is deze week precies drie jaar geleden dat de Stekense cadeaubon boven de doopvont werd gehouden. De teller staat intussen op 4.326 verkochte exemplaren, goed voor een totaalbedrag van 14.959 euro.

Na drie jaar Stekense cadeaubon kijkt de gemeente Stekene met een goed gevoel terug op de resultaten. De cadeaubonnen werden verkocht via de dienst Toerisme en via de webshop. Ze zijn exclusief te gebruiken bij de in totaal 58 deelnemende Stekense handelaars en horecazaken. Intussen tonen tal van andere handelaars interesse om ook in te stappen.

De deelname voor Stekense handelszaken is gratis. Het bedrag dat in hun winkel wordt geïnd, ontvangen ze maandelijks op hun rekening. Vanaf Black Friday (vrijdag 29 november 2019) krijgen kopers van de cadeaubon er een gratis feestelijke verpakking bij.

Meer info via lokaleeconomie@stekene.be of 03 790 02 11.