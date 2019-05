Stekens centrum krijgt gevleugelde zebrapaden Kristof Pieters

24 mei 2019

10u19 0 Stekene De verzakte klinkerzebrapaden in het centrum van Stekene worden vanaf maandag 27 mei vervangen door zogenaamde ‘gevleugelde zebrapaden’. Die zijn breder en een pak veiliger.

De huidige klinkerzebrapaden zijn aan vervanging toe. Bovendien veroorzaken ze, door geluidsoverlast en trillingen, hinder aan de omliggende bewoners en gebouwen. In het centrum zijn er ook verschillende slechte stukken asfalt. Van de gelegenheid maakt het gemeentebestuur gebruik om asfaltherstellingen uit te voeren, nieuwe zebrapaden aan te leggen in asfalt en er meteen gevleugelde zebrapaden van te maken. Gevleugelde zebrapaden zijn breder, waardoor er een grotere buffer is tussen de oversteekplaats en de stoppende voertuigen.

Vanaf maandag 27 mei gaat aannemer Soga uit Verrebroek aan de slag, ter hoogte van de middengeleiders in Polenlaan en Dorpsstraat. Tot en moet woensdag 29 mei wordt er gewerkt in de Polenlaan, tussen de dorpspomp en de Fortisbank en een stukje van de Nieuwstraat waar een verkeersdrempel wordt vervangen. Tijdens deze drie dagen worden de Polenlaan en Nieuwstraat in beide richtingen volledig afgesloten.

Van maandag 3 tot en met woensdag 5 juni wordt er gewerkt in de Dorpsstraat, tussen het gemeentehuis en de Dorpsstraat 19. Ook dan zal er geen verkeer mogelijk zijn ter hoogte van de werkzone.

Doorgaand verkeer tussen Moerbeke en de N403 moet tijdens de wegenwerken omrijden.