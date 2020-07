Stekene Koerst… niet meer dit jaar Kristof Pieters

26 juli 2020

14u01 3 Stekene Het bestuur van ‘Stekene Koerst’ en de vzw ‘Nering door sport’ hebben beslist om ook de septemberkoersen te annuleren en zich nu volledig te focussen op de organisaties in 2021.

De wielerverenigingen hadden dit seizoen al twee wedstrijden afgelast omwille van het coronavirus. Op 15 maart had normaal gezien de 56ste editie van de Omloop van het Waasland moeten doorgaan. De dagen voorafgaand aan deze wedstrijd werd echter meer en meer duidelijk dat de koers in die omstandigheden niet veilig kon doorgaan. Op 12 maart werd dan ook beslist in samenspraak met het gemeentebestuur om deze wedstrijd als ook de afwachtingswedstrijd voor nieuwelingen te annuleren. De wedstrijd voor elite zonder contract van 14 juni werd ook om dezelfde evidente reden afgelast.

“De laatste weken werkten we hard aan de voorbereidingen voor onze septemberkoersen”, zegt bestuurslid Kris Van Duyse. “Het ging om de koers voor Dames Elite op 20 september en de 2e beroepsrennerskoers, de 95ste GP Dr. Eugeen Roggeman op 24 september. We moeten echter vaststellen dat het virus niet verdwenen is. Integendeel zelfs. Daarnaast zien we in het najaar zowat alle uitgestelde grote koersen verschijnen, waardoor de kalender overvol geraakt. Er zijn de evidente coronaregels die opgelegd worden door overheid en er is toch ook het besef dat we onze vele sponsors niet kunnen teruggeven waar ze recht op hebben. Dat heeft ons doen beslissen om ook de septemberkoersen te annuleren en ons volledig te focussen op volgend jaar.”