Stekene beste leerling van de klas in Fietsrapport Yannick De Spiegeleir

26 mei 2020

13u08 4 Stekene Met een score van 66,9 procent is Stekene verkozen tot de beste fietsgemeente van het Waasland. Dat blijkt uit het Fietsrapport, een initiatief van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) en de Fietsersbond.

Bij de representativiteit van de enquête dient wel enig voorbehoud geplaatst te worden. In Stekene vulden 68 van de 18.445 inwoners een enquête in: goed voor 0,37 procent van de inwoners. Rode lantaarn Temse haalt een score van 44,9 procent. Daar vulden 0,23 procent van de inwoners de bevraging in.

Schepen van Mobiliteit Kris Van Duyse (Gemeentebelangen) uit Stekene reageert verheugd op de titel van beste Wase fietsgemeente. “Met een budget van 500.000 euro investeren we jaarlijks een fiks bedrag in het onderhoud van de fietspaden. Tegelijkertijd zetten we ook in op nieuwe projecten en het wegwerken van ‘missing links’ op fietsroutes.” Op veilig fietsen voor kinderen en ouderen scoort Stekene iets minder. “We hebben al werk gemaakt van schoolstraten en zullen in 2021 ook een fietsregistratiesysteem invoeren om scholieren met behulp van een puntensysteem aan te zetten om met de fiets naar school te komen.”

Na Stekene halen Sint-Niklaas (64,5 procent) en Sint-Gillis-Waas (54,7 procent) de beste scores in onze regio.