Spectaculaire reddingsoperatie van slachtoffer uit oude kleiput: evacuatie via heli mislukt maar klimteam van brandweer brengt redding Kristof Pieters

03 november 2019

19u15 22 Stekene In het Steengelaag in Stekene is zondagavond een slachtoffer op spectaculaire wijze geëvacueerd uit de voormalige kleiput. Een redding per helikopter mislukte maar het klimteam van de brandweer slaagde erin om de man via touwen en katrollen naar boven te krijgen.

Het was een groep van KSA Reinaart uit Sint-Niklaas die tijdens hun zondagse activiteit rond 15.20 uur plots op een bewusteloze man stootten, bovenop een oude bunker, diep in het bos verscholen. Rondom de persoon werden verschillende alcoholische dranken en medicatieblisters aangetroffen. De jongeren sloegen meteen alarm. Er werd een ziekenwagen en een mugteam opgeroepen maar al snel was duidelijk dat het onmogelijk was om deze persoon zonder extra hulp te evacueren. De brandweer werd in bijstand gevraagd met het zonale RED-team dat gespecialiseerd is voor reddingen op hoogte, diepte en moeilijk bereikbare plaatsen. Heel de weg door het bos moest eerst vrijgemaakt worden van omgevallen bomen.

Na een uur werd ook bijstand gevraagd van een NH90-helikopter, de opvolger van de Seaking. Deze deden een poging om het slachtoffer via de lucht te evacueren uit de oude kleiput maar door de dichte begroeiing, de schemering en het regenweer werd dit plan afgeblazen wegens te gevaarlijk.

Het RED-team van de brandweer werkte intussen hard door om de weg vrij te maken en de persoon via touwen en katrollen te evacueren langsheen de zeer gladde paden in het steile bos. Met veel mankracht en moeite lukte dit ook. Rond 18 uur kon de patiënt in kritieke toestand overgebracht worden naar AZ Nikolaas. Het gaat vermoedelijk om een wanhoopsdaad.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.