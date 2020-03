Snelheidsmetingen op Stekense wegen na klachten van inwoners Joris Vergauwen

09 maart 2020

11u57 0 Stekene Het komende jaar zullen er in Stekene op grote schaal snelheidsmetingen worden gehouden. Dat gebeurt op meer dan dertig locaties.

In 2017 voerde de gemeente Stekene voor het eerst op grotere schaal snelheidsmetingen uit, op 21 locaties. De gemeente gaat nu opnieuw metingen houden, na klachten van inwoners. “Deze metingen zullen ook gebruikt worden in de studie over de zuidelijke parallelweg Baggaart Zuid. De tellingen, dit jaar op meer dan dertig locaties, gebeuren met verkeersslangen die over de weg worden gelegd", klinkt het bij de gemeente.

De politie gaat deze maand ook van start met controles voor de tonnagebeperking, zoals het voorbije weekend al in Sint-Niklaas gebeurde. In Stekene zijn net als in Moerbeke, Lokeren, Sint-Gillis-Waas, Beveren en Sint-Niklaas begin februari verkeersborden voor de tonnagebeperking geplaatst. “Deze maand start de politie effectief met controles. De tonnagebeperking geldt voor voertuigen waarvan de massa in beladen toestand hoger is dan 3,5 ton. Een uitzondering wordt gemaakt voor plaatselijk verkeer, landbouwvoertuigen en autocars."