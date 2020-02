Smeulbrand op zolder van woning in Bormtestraat Kristof Pieters

21 februari 2020

00u16 0 Stekene De brandweer moest donderdagavond uitrukken voor een smeulbrand op de zolder van een woning in de Bormtestraat in Stekene.

De bewoners hadden alarm geslagen omdat de zolderverdieping van twee aanpalende rijwoningen vol rook hing. De brandweer van de posten Stekene en Sint-Gillis-Waas kwamen ter plaatse. Ook rondom de woning was duidelijk een verbrande geur waarneembaar. Op de zolder werd een groot deel van de wand en het dak opengemaakt en de isolatie eruit gehaald. Deze was op verschillende plaatsen aan het smeulen. De oorzaak is nog onduidelijk maar vermoedelijk ligt een probleem aan de schoorsteen van de verwarmingsinstallatie aan de basis. Door het snelle optreden werd erger voorkomen.