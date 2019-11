Shoppen, cultuur of leuke workshop? Het kan allemaal tegelijk bij Mart, een nieuw pop-up evenement in de Verbeke Foundation Kristof Pieters

01 november 2019

17u08 0 Kemzeke Een museum bezoeken, eindejaarscadeautjes kopen of een leuke activiteit met de kinderen? Families moeten de moeilijke knoop niet doorhakken als ze dit weekend afzakken naar Mart. Maison Slash brengt zo’n zeventigtal standhouders samen in het meest tot verbeelding sprekende museum: de Verbeke Foundation in Kemzeke. Er zijn foodtrucks, workshops en optredens.

Maison Slash bundelt voor de eerste editie van Mart de krachten met de vroegere organisatoren van de Bonte Fabriek: Lijstjestijd en kinderconceptstore Welp. De Bonte Fabriek kende in mei dit jaar zijn 14e en meteen ook laatste editie in ’t Bau-Huis in Sint-Niklaas. Evelyne van kinderconceptstore Welp in de Stationsstraat van Sint-Niklaas en Tine van het online platform Lijstjestijd, een handige website en app om verlanglijstjes te maken, gingen op zoek naar een nieuwe partner, formule en locatie met meer karakter. Ze vonden de ideale partner bij Maison Slash, een bureau dat ervaren is met evenementen voor families.

“Kiezen is verliezen en gezinnen willen liever combineren. Bij Maison Slash is dit zowat de dagelijkse core business”, legt Ingrid Renders uit. “Ouders willen ‘slashen’; shoppen/beleven/proeven/chillen/... en liefst alles in één keer.”

De eerste editie van Mart vindt plaats in het meest tot verbeelding sprekende museum: de Verbeke Foundation in Kemzeke. De kunstwerken staan er opgesteld op een domein van 12 hectare groot, deels openlucht maar ook in serres en loodsen. “We hebben van Verbeke Foundation de toestemming gekregen om de standhouders verspreid op te stellen over het hele museum”, vervolgt Ingrid. “In totaal hebben we zo’n zeventigtal standhouders kunnen strikken. De helft ervan zijn hippe webshops die vaak unieke, soms zelfgemaakte, producten aanbieden. Het wordt een mooie mix van fashion, lifestyle, interieur, kinderkleding en speelgoed. Je kan gezellig winkelen met sfeermuziek en nadien iets eten en drinken in de bar. Er zullen ook enkele foodtrucks aanwezig zijn. Voor de kinderen zijn er fijne ateliers en workshops. Ze kunnen buiten materiaal verzamelen waar nadien kunstwerkjes mee gemaakt worden. Theater Tieret is ook aanwezig met een mini-voorstelling en er is eveneens straattheater. Tot slot zal Evi Gruyaert langskomen voor een sessie kinderyoga.”

Mart mikt op een 1.500-tal bezoekers, gespreid over twee dagen. “Het moet aanvoelen als een mini-festival”, legt Ingrid uit. “Je eindejaarsshopping doen op één inspirerende plaats, gecombineerd met tal van andere activiteiten. We brengen op deze manier ook cultuur dichter bij gezinnen. Wie de Verbeke Foundation nog nooit bezocht heeft, zal verrast zijn.”

Mart gaat door op zaterdag 2 en zondag 3 november. Tickets kosten 14 euro voor volwassen en 6 euro voor kinderen tot 14 jaar. Onder de 4 jaar mogen kinderen gratis binnen. https://m-art.be/