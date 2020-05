Sea-Coast Invest wil 118 vakantiewoningen bouwen in Stekene Joris Vergauwen

11 mei 2020

11u18 0 Stekene Sea-Coast Invest uit Nieuwpoort heeft een aanvraag ingediend voor de oprichting van een vakantiepark met 118 vakantiewoningen aan de Lunterbergstraat in Stekene. Het openbaar onderzoek loopt tot 2 juni.

Op 9 maart diende de projectontwikkelaar een omgevingsaanvraag in bij de gemeente Stekene, voor het aanleggen van een vakantiepark met 118 weekendverblijven, 132 parkeerplaatsen en een onthaalgebouw met receptie, cafetaria en conciërgewoning. Door de coronacrisis werd het openbaar onderzoek uitgesteld. Dat loopt nu van 4 mei tot 2 juni.

Sea-Coast Invest uit Nieuwpoort, dat in 2018 nog door het gerecht werd geviseerd voor fiscale fraude, witwassen en valsheid in geschrifte, is eigenaar van enkele percelen grond in de Lunterbergstraat in Stekene. De aanvraag heeft betrekking op een terrein van bijna 44.000 m² groot, dat aansluit bij de bestaande terreinen van camping Vlassaard en Eurocamping Baudelo. “Mathematisch gezien zijn 152 weekendverblijven toegestaan op dit terrein, maar er wordt in dit geval voor gekozen om slechts 120 stuks op te richten zodat er voldoende ruimte overblijft voor onder meer een kwalitatieve, streekeigen en winterharde groenbeplanting, een gemeenschappelijk speelplein, een zwemvijver en wadi’s bestemd voor de opvang van regenwater”, klinkt het in de motiveringsnota.

“We willen dit terrein uitbouwen tot een hedendaags voorbeeld-vakantiepark, dat in haar geheel zal worden uitgebaat via een syndicus/conciërge. Op die wijze wordt een kwalitatief onderhoud van het terrein op lange termijn gegarandeerd. Er wordt bewust niet geopteerd voor een camping of voor staanplaatsen. Het doelpubliek zal dan ook voornamelijk bestaan uit jonge gezinnen met kleine kinderen of éénoudergezinnen die in het weekend of in vakantieperiodes enige verpozing zoeken. De gekozen infrastructuur en voorzieningen richten zich geenszins tot ouderen. De weekendverblijven zelf zullen te koop aangeboden worden voor een bedrag van 120.000 euro, waarbij de tuin en andere gemeenschappelijke delen onverdeeld eigendom blijven van de gemeenschap. Op die wijze kan een kwalitatief beheer van het geheel gegarandeerd worden en kunnen voornoemde verblijven geen ‘goedkoop’ alternatief vormen voor een eigen woonst.”

In Stekene veroorzaakt de aanvraag heel wat deining. “Er zijn vele misverstanden rond het project. We hebben voor alle duidelijkheid nog geen beslissing genomen over de aanvraag”, stelt burgemeester Stany De Rechter (GeBe). Het openbaar onderzoek, dat deel uitmaakt van de normale procedure, is immers nog niet afgerond. “Het schepencollege zal zich pas eind augustus uitspreken over dit dossier, als ook andere adviezen van betrokken overheden binnen zijn.”

Inwoners die bezwaren willen formuleren tegen de komst van het vakantiepark kunnen dat tot 2 juni. De plannen zijn in te kijken via www.omgevingsloket.be en in het gemeentehuis, op afspraak via bouwenenwonen@stekene.be.