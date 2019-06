Schipper geflitst met 178 kilometer/uur op snelweg: “Ik moest boot dringend verplaatsen” Koen Baten

07 juni 2019

14u08 0

Tom C. een schipper afkomstig uit Beveren, moest zich vrijdagochtend in de politierechtbank van Dendermonde verantwoorden voor een stevige snelheidsovertreding op de E34 in Stekene. De man werd op 26 december 2017 geflitst met zijn Opel aan een snelheid van 178 kilometer per uur in plaats van 120 kilometer per uur. “Een collega-schipper belde mij op dat hij wou vertrekken met zijn boot", aldus C. “Ik moest eerst mijn boot verplaatsen en wou mijn collega niet te veel tijd laten verliezen. Daarom heb ik mij gehaast", klonk het. Politierechter D'hondt kon de uitleg maar matig appreciëren. “Ik heb een hekel aan snelheid, dit zorgt voor de meeste ongevallen en aan deze hoge snelheid is niet voor herhaling vatbaar", klinkt het. De man kreeg een geldboete van 1.600 euro en een rijverbod van 35 dagen opgelegd.