Schermutseling met dief die probeert in te breken in auto Kristof Pieters

08 juli 2019

In de Stadionstraat in Stekene heeft een onbekende man zondag proberen in te breken in een geparkeerde auto. De man werd betrapt door de eigenaars. Het kwam tot een schermutseling tussen de inbreker en de eigenaar van de auto. De inbreker kon wegvluchten.