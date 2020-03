SAS Distilleries produceert geen gin meer, maar wel ontsmettingsalcohol voor apotheken: “We dragen met plezier ons steentje bij” Kristof Pieters

20 maart 2020

17u46 0 Stekene De ambachtelijke stokerij SAS Distilleries is overgeschakeld op het maken van ontsmettingsalcohol voor lokale apothekers en zorginstellingen. “Een eerste lading van zo’n 500 liter is intussen al verdeeld”, zegt Benedikt Sas. “De nood is bijzonder groot. We zijn maar een kleine stokerij maar we zijn blij dat we toch ons steentje kunnen bijdragen.”

Apotheek Baes-Cools uit Kemzeke kwam zich vandaag nog bevoorraden bij de stokerij. SAS Distilleries beschikt over een ketel waarin 200 liter per batch geproduceerd kan worden. Benedikt Sas kreeg net als andere stokerijen in ons land recent de vraag vanuit de medische sector om ontsmettingsalcohol te leveren. “Aangezien we nu toch verplicht thuis moeten blijven, ben ik meteen op de kar gesprongen”, legt hij uit. “We hebben nogal goede relaties met Douane & Accijnzen en zij gaven eveneens snel groen licht om de productie op te starten. Intussen zijn de eerste twee batches al de deur uit. De nood is bijzonder groot. Apotheken zitten met grote tekorten en ook in de zorgsector is de vraag groter dan het aanbod. We leveren nu vooral in de ruime omgeving van Stekene en Sinaai”

Het maken van ontsmettingsalcohol vraagt wel wat expertise maar daarover beschikt Benedikt Sas. Hij is immers professor Voedselveiligheid aan de UGent en heeft zelf nog in de farmaceutische sector gewerkt. “Het is vooral een kwestie van goed meten”, legt hij uit. “Ontsmettingsalcohol kan namelijk in verschillende gradaties gemaakt worden, van heel geconcentreerd tot verdund. Onze installatie voldoet volledig aan de voorwaarden om dit te produceren. Ik heb voor alle zekerheid ook nog gemaild met collega’s Geneeskunde en Farmacie aan de unief.”

Aan grondstoffen is er voorlopig nog geen gebrek. “Vlak voor het uitbreken van de coronacrisis hadden we nog een grote bestelling geplaatst. Als de bevoorrading echt in het gedrang zou komen, kan ik in principe ook partijen wijn en bier distilleren en omzetten naar ontsmettingsalcohol maar zover zal het wellicht nooit komen.”

Zelf ontsmettingsalcohol maken

Benedikt Sas heeft ook nog een tip voor wie thuis zijn eigen ontsmettingsalcohol wil maken. “Voor onze gin Angelicus baseerde ik me op een recept uit 1610 waar in die tijd ook heel wat medicinale kwaliteiten aan werden toegemeten. Inzichten van oude tradities en alchemie kunnen ook in dit geval soms helpen. Zo vond ik een recept in het boek Les Frères Aînés de la Rose + Croix. Om een antimicrobiële oplossing te maken moet men 70 volumes zuivere alcohol mengen met 30 volumes kraanwater. Als je geen zuivere alcohol hebt, kun je wodka of gin gebruiken, meng het dan niet met water, maar gebruik het puur. Vervolgens voeg je 33 gram jeneverbessen, 33 gram steranijs en 33 gram venkelzaden of anijszaden toe per halve liter alcohol. Deze mengeling laat je gedurende 3 dagen staan. Schud regelmatig en filter op het einde met een koffiefilter. Je kunt het gebruiken als ontsmettingsmiddel of regelmatig een druppels op je mondmasker doen.”