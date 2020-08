Rotary schenkt 9.000 euro aan Stop Parkinson Walk: Ivo De Bisschop wandelt in 49 dagen langs grens van ons land Kristof Pieters

26 augustus 2020

18u39 3 Stekene/Sint-Gillis-Waas/Beveren Het team van de Stop Parkinson Walk is woensdag langs de grensgemeenten in onze regio getrokken. Het initiatief komt van Ivo De Bisschop, zelf een Parkinsonpatiënt. Hij wil in 49 dagen de grenzen van ons land te voet afstappen op zoek naar fondsen voor het onderzoek naar de ziekte. De Rotaryclubs van Beveren, Sint-Niklaas, Stekene en Sint-Gillis-Waas deden alvast 9.000 euro in het zakje.

Ivo kreeg drie jaar geleden de diagnose dat hij aan de ziekte lijdt. Op zondag 23 augustus begon hij in Oostende aan de tocht van zijn leven. Met de Stop Parkinson Walk wil Ivo in 49 dagen rond België stappen, van grenspaal naar grenspaal, om zo aandacht en geld in te zamelen voor het onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Doel is om via de Stop Parkinson Walk 1.000.000 euro op te halen. “Het geld is nodig want grote farmabedrijven trekken zich één voor één terug uit het onderzoek. Elke stap die we zetten telt dus. Het is een tocht om grenzen af te tasten én te verleggen.”

De Rotaryclubs van Sint-Gillis-Waas-Stekene Camasiacum, Sint-Niklaas en Beveren sloegen de handen in elkaar om de actie te ondersteunen. Ze overhandigden een cheque van 9.000 euro. “In coronatijden was het geen evidentie want we kunnen geen activiteiten op touw zetten. De fondsen voor onze bijdrage werden gedeeltelijk opgehaald door appelen en peren te verkopen.” Burgemeester Jan-Frans Mulder mocht er namens EGTS linieland van Waas en Hulst nog een cheque van 500 euro bovenop doen. Het geld werd met veel dankbaarheid in ontvangst genomen door Ivo en zijn team. De ploeg stappers en vrijwilligers brengen bij Fruithof Tack de nacht door. Donderdag trekken ze door Beveren om vervolgens de Schelde over te steken. De tocht kan men volgen via https://stopparkinson.be