Rookontwikkeling in interieurbedrijf door klein brandje in afzuiginstallatie Kristof Pieters

25 september 2019

10u05 1 Stekene In de werkplaats van een interieurbedrijf aan de Nieuwstraat in Stekene ontstond dinsdagavond rookontwikkeling door een klein brandje in een afzuiginstallatie van een zaag- en freesmachine.

Het brandje werd door een aanwezige snel opgemerkt. De opgeroepen brandweer van de posten Stekene, Sint-Niklaas en Sint-Gillis-Waas van de hulpverleningszone Waasland repten zich ter plaatse, maar bij hun aankomst bleek het gelukkig slechts te gaan over een kleinschalig incident. Om ongekende reden was een beperkte hoeveelheid zaagsel beginnen smeulen wat een lichte rookontwikkeling veroorzaakte. De brandweer controleerde de getroffen installatie maar moest zelfs niet blussen. Schade was er amper en er raakte niemand gewond.