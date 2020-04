Rijbewijs gestolen bij inbraak in auto Kristof Pieters

14 april 2020

10u42 6 Stekene In de Burg. Abdon Heyselaan in Stekene werd zaterdag een diefstal vastgesteld uit een voertuig. Dieven gingen aan de haal met een rijbewijs, een identiteitskaart en een sleutel.

Er werd ook ingebroken in een auto in de Buitenstraat in De Klinge. Daar werd echter niets gestolen.