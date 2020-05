Réno Martens gaat Dodentocht in zijn dooie eentje lopen: “In 44 jaar maar twee keer verstek moeten geven” Kristof Pieters

17 mei 2020

11u49 0 Stekene Tradities zijn er om in ere te houden. Omdat de Dodentocht dit jaar door de coronacrisis is afgelast, gaat Réno Martens de 100 km dan maar in zijn eentje afleggen. “Het parcours is al uitgestippeld en de bevoorrading zal in mijn eigen woning zijn.”

Zaterdag 16 mei stond al met rood aangekruist in zijn agenda. Normaal zal dan om 9 uur ’s morgens de voorinschrijving opstarten van de Dodentocht 2020. De coronacrisis besliste er echter anders over. “Een logische beslissing”, beseft Réno Martens (68). Hij is lid van de bekende wandelclub De Smokkelaars uit Stekene en nam voor het eerst in 1975 deel aan de beruchte Dodentocht van Bornem.

Slechts twee keer moest Réno verstek geven. “De eerste keer had mijn vrouw geen rekening gehouden met de wandelkalender en een reis geboekt. De avond van de Dodentocht vertrokken we. We moesten voorbij Breendonk rijden en ik zag er de deelnemers voorbijwandelen. Mijn hart bloedde toen toch even. Een tweede keer was ik moreel verplicht mee te gaan met collega’s van het werk… op wandelweekend dan nog.”

Zonder omkadering

Dit jaar zou dus de derde keer zijn in 44 jaar dat hij geen Dodentocht kan wandelen. Of misschien toch wel? “De afgelopen weken, maanden, was ik geregeld alléén op pad, of met de fiets, of te voet. En tijdens die eenzame sportbezigheden begint je hoofd natuurlijk te malen. Het is zo dat ik op het idee ben gekomen om toch 100 km te gaan stappen in de nacht van vrijdag 14 op zaterdag 15 augustus. Het zal dus een éénmans-Dodentocht worden, zonder omkadering of ondersteuning.”

Goed doel

Réno gaat de uitdaging in de eerste plaats aan voor de sport. “Maar ik wil er ook graag een goed doel aan koppelen. In het verleden heb ik me ook al laten sponsoren voor onder meer de vzw Duchenne. Dit keer heb ik gekozen voor de vzw Chabwino uit Kruisem. Deze mensen zetten zich in voor een duurzame ontwikkeling in Malawi, één van de armste landen in Afrika. Vrijwilligers gaan geregeld op eigen kosten ter plaatse om de bevolking te leren hoe zij kunnen instaan voor hun eigen behoeften.”

Parcours al uitgestippeld

Réno is al goed gevorderd met zijn voorbereidingen. “Ik heb intussen een omloop van 25 km uitgestippeld, in de buurt Stekene, Klein-Sinaai en Moerbeke, grotendeels langsheen de Stekense Vaart, Moervaart, spoorzate en het Wullebos. Deze omloop zal ik dus vier keer stappen, met telkens een bevoorrading ten huize Martens in de Pannenhuisstraat in Klein-Sinaai.” Of het dan niet verleidelijk zal worden om toch even languit in de zetel te gaan liggen. “Eén ding heb ik in die 44 jaar Dodentocht wel geleerd en dat is om nooit te gaan zitten! Dit mag nog zo verleidelijk lijken, je raakt nooit meer recht. Gewoon verstand op nul zetten en doorgaan!”