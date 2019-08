Raad van State geeft groen licht voor heraanleg velden Avanti, kunstgras in ruil voor ringweg Crammerock Kristof Pieters

26 augustus 2019

15u43 9 Stekene De Raad van State heeft het licht op groen gezet voor de heraanleg van de velden voetbalclub Avanti Stekene. De werken zijn nodig om te voldoen aan de eisen van de voetbalbond en moesten normaal klaar zijn tegen 1 september. Door de rechtszaak, die een aannemer had aangespannen, zal de club zich langer dan voorzien moeten behelpen met slechts twee van de vier terreinen.

Avanti speelt in de 3de amateurklasse en de voetbalbond heeft normen opgelegd waaraan het A-terrein aan moet voldoen. Geen enkele van de vier velden in de sportzone Groene Putte komt echter in aanmerking. Daarom is er een heraanleg nodig. “De plannen waren klaar in 2018 maar in een verkiezingsjaar mag het gemeentebestuur geen grote projecten meer opstarten en het gaat hier toch om een investering van zo’n miljoen euro”, legt voorzitter Jan Horckmans uit. “Pas dit jaar, bij het begin van de nieuwe legislatuur, kon de gemeenteraad zich over het dossier uitspreken. Het werd goedgekeurd waarna een aanbesteding werd uitgeschreven maar de kandidaat die uit de boot viel, diende een verzoek tot schorsing in bij de Raad van State. Die heeft deze maand een uitspraak gedaan en die is gunstig voor ons. We kunnen dus nu eindelijk verder met onze plannen maar alles heeft natuurlijk veel vertraging opgelopen. De overgangsregeling van twee jaar die de voetbalbond ons heeft gegeven, is vorig seizoen afgelopen en tegen 1 september moest het plein aan de normen voldoen. Die datum halen we uiteraard niet meer.”

Trouwe supporters verliezen

De club kan gelukkig wel op begrip rekenen bij de bond. “Het C-terrein, één van onze oefenvelden, komt het dichtst in de buurt van de opgelegde normen en we gaan daar nu tijdelijk onze officiële matchen op spelen”, vervolgt Horckmans. “We gaan hier wel een aantal trouwe supporters door verliezen. Die volgende matchen normaal vanachter het glas van de cafetaria. We hebben nu wel een tijdelijk drankpunt aan het nieuwe veld geplaatst maar veel stelt dit niet voor. Bovendien moeten we ook velden gaan huren bij andere clubs. Tijdens de werken verliezen we twee van de vier velden en we zitten met 250 jeugdspelers.”

Bij de heraanleg van de sportzone zat ook de organisatie van Crammerock aan tafel. Die maakt namelijk gebruik van het feestterrein naast de voetbalvelden maar door de groei van het festival heeft Crammerock meer ruimte nodig. “Er is een compromis bereikt waarbij we een strook grond afstaan rond de velden van zes meter voor de aanleg van een ringweg”, licht Horckmans toe. “Die weg is nodig voor de vrachtwagens die materiaal van artiesten aanleveren. In ruil krijgen wij een kunstgrasveld waardoor we ons A-terrein veel intensiever kunnen gebruiken. Het is een oplossing waar iedereen tevreden mee is. Het is alleen jammer dat de werken pas nu van start kunnen gaan. Het is nu even doorbijten maar tegen de kerstperiode moeten de werken normaal gezien klaar zijn.”