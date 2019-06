Politierechter stuurt bestuurder die met 218 kilometer per uur over E34 scheurde naar dokter Koen Baten

14 juni 2019

15u27 0 Stekene Een chauffeur uit Stekene moest zich vandaag voor de politierechtbank in Dendermonde verantwoorden voor een wel heel zware snelheidsovertreding. De man reed in april 2018 op de E34 met een snelheid van 218 kilometer per uur waar er 120 is toegestaan. “Het gaat hier om een snelheidsovertreding van maar liefst 98 kilometer per uur op een weg waar al vaak doden vallen. Bij zo’n snelheid zouden de voertuigen bij een aanrijding uit elkaar spatten", aldus het Openbaar Ministerie.

De man zelf had op het moment van de feiten net gedaan met werken en was op weg naar de kust met zijn Aston Martin. Politierechter Peter D'hondt was absoluut niet opgezet met deze snelheid. “Het intrigeert mij waarom iemand zo snel rijdt", klonk het. “Ik ga je naar een dokter sturen om je rijgedrag te laten controleren en zien of je nog wel geschikt bent om achter het stuur te kruipen.” De man riskeert een geldboete van 2.000 euro en een rijverbod van twee jaar met alle examens. De zaak wordt verdergezet op 25 oktober.