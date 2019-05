Politie Waasland-Noord neemt deel aan controleactie Goliath Kristof Pieters

27 mei 2019

17u14 0 Stekene De federale en lokale politie hielden in de avond van donderdag 23 mei op vrijdag 24 mei een grote controleactie ‘Goliath’ in Oost-Vlaanderen. Ook de politiezone Waasland-Noord nam deel aan de actie.

De actie was in de eerste plaats gericht op de bestrijding van woninginbraken, metaaldiefstallen, ramkraken, diefstal van werkmateriaal enz, en in de tweede plaats naar verkeersinbreuken in het algemeen. Naast patrouilles over het hele grondgebied was er op twee plaatsen in de politiezone een vaste controlepost opgesteld, één aan de Provinciale Baan in Vrasene en één aan de Trompstraat in Stekene. Alle voorbijrijdende voertuigen werden aan een grondige controle onderworpen. De politie trof één bestuurder aan die reed onder invloed van alcohol. Zijn rijbewijs werd ingetrokken voor zes uur. Daarnaast stelde de politie één proces-verbaal op voor verlopen keuring en één onmiddellijke inning voor snelheid. Eén persoon werd bestuurlijk aangehouden voor openbare dronkenschap.