Politie oefent gijzelingsdrama op leeg festivalterrein Kristof Pieters

02 september 2019

21u44 5 Stekene De festivalgangers moeten nog enkele dagen geduld oefenen maar de hulpdiensten konden maandagavond wel al op het terrein van Crammerock. Ze kregen namelijk de gelegenheid om er een AMOK-training te houden. De speciale eenheden moesten twee gijzelnemers uitschakelen die met messen een aantal festivalgangers hadden verwond.

De AMOK-training is er op gericht om één of meerdere gewapende personen zo snel mogelijk uit te schakelen. Vroeger ondernamen de eerste agenten ter plaatse niet meteen actie maar werd de hulp ingeroepen van speciale eenheden, onderhandelaars of scherpschutters. Verschillende incidenten in binnen- en buitenland hebben echter uitgewezen dat dit niet altijd de juiste methode is. Een dader die enkel tot doel heeft om zoveel mogelijk slachtoffers te maken, moet namelijk zo snel mogelijk worden uitgeschakeld.

De politiezone Waasland-Noord beschikt over een eigen ‘bijzonder bijstandsteam’ en zij werden maandagavond dan ook als eerste ingezet voor deze oefening. Ze kregen bijstand van speciale eenheden van de federale politie en ook de Hulpverleningszone Waasland, het Rode Kruis en AZ Nikolaas namen deel aan deze oefening. “Volgens ons scenario waren er twee ex-werknemers van het festival die wraak kwamen nemen voor hun ontslag”, licht hoofdinspecteur Els De Ridder toe. “Ze waren gewapend met messen en hebben een tiental bezoekers verwond. Eén dader werd al snel uitgeschakeld maar een tweede verschanste zich in één van de tenten waar hij festivalbezoekers gegijzeld hield.”

Een vijftigtal figuranten van zowel de politie als de organisatie van Crammerock zorgden voor een levensechte oefening. De hulpdiensten moesten zich om een tiental slachtoffers bekommeren terwijl de politie de gijzelnemer omsingelde. “We zijn blij dat we over dit leeg festivalterrein kunnen beschikken om deze oefening te houden”, zegt De Ridder nog. “Bij zulke trainingen is het altijd beter om het decor zo levensecht mogelijk te maken.”

Burgemeester Stany De Rechter (GeBe) is de organisatie eveneens dankbaar. “Het is niet vanzelfsprekend dat hun strakke timing wordt aangepast om dit mogelijk te maken”, vindt hij. “Anderzijds is Crammerock natuurlijk wel het grootste evenement in onze gemeente met zowel vrijdag als zaterdag 17.500 bezoekers. Veiligheid moet daarbij een topprioriteit zijn. Op festivals is veiligheid tegenwoordig sowieso een belangrijk thema. Crammerock heeft traditioneel een heel jong publiek en ik denk dat we met dit soort oefeningen een duidelijk signaal geven aan ouders dat de hulpdiensten op alles voorbereid zijn.”

De organisatoren van Crammerock sluiten zich hierbij aan. “We stellen met plezier onze infrastructuur ter beschikking voor zulke oefeningen en het is altijd interessant als we er nog iets van kunnen opsteken”, zegt Geert Robbrecht.