Politie is gestart met grenscontroles: wie geen goede reden heeft, wordt teruggestuurd Kristof Pieters

20 maart 2020

16u14 94 Stekene/Sint-Gillis-Waas/Beveren De politiezone Waasland-Noord is vandaag gestart met grenscontroles. Dit gebeurde onder meer aan Kapellebrug in Kemzeke. Auto’s met Nederlandse nummerplaat werden tegengehouden en teruggestuurd als ze geen geldige reden hadden.

De controles komen er op vraag van waarnemend Oost-Vlaamsgouverneur Didier Detollenaere. Hij vroeg de korpschefs en de burgemeesters van de vijf politiezones die de grens uitmaken met Nederland een prioriteit te maken van de handhaving van de corona-maatregelen die sinds 18 maart van kracht zijn. In de grensgemeenten wordt gecontroleerd of Nederlanders zich aan die maatregelen houden. In België geldt een reisverbod, met uitzondering van de functionele verplaatsingen zoals woon-werkverkeer. Nederlanders mogen België niet meer binnen als ze een niet-functionele verplaatsing willen maken zoals shoppen of tanken.

De controle gebeurt in beide richtingen, want voor Belgen geldt dat ze geen niet-functionele verplaatsing naar Nederland mogen maken. Dit mogen ze in België ook niet doen.