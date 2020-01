Politie houdt snelheidscontroles: bestuurder in Nieuwdorp geflitst tegen 91 km/u JVS

De politie van de zone Waasland-Noord heeft de eerste helft van januari intensief gecontroleerd op snelheid.

Van 1 tot 12 januari controleerde de politie in totaal 5.983 voertuigen op snelheid. 361 bestuurders reden sneller dan toegelaten. Eén bestuurder reed zelfs 91 km/u in Nieuwdorp in Stekene, waar een snelheidsbeperking van 50 km/u geldt.

Andere straten waar meer bestuurders dan gemiddeld een snelheidsovertreding begingen: in de Kerkstraat in Stekene (21 van de 146 gecontroleerde voertuigen geflitst), in de Baarstraat in Sint-Gillis-Waas (24 van de 170) en in de Zandstraat in Beveren (109 van de 816).