Politie betrapt zorgkundige thuis terwijl er elf personen aanwezig zijn: “Kwamen helpen om in mijn tuin te werken” Koen Baten

03 juli 2020

14u33 0 Stekene Yani T. uit Stekene stond deze ochtend terecht in de rechtbank van Dendermonde omdat ze de coronamaatregelen had overtreden. De vrouw werd betrapt door de politie bij haar thuis toen er maar liefst 11 personen aanwezig waren. De vrouw had net een huis gekocht en kreeg hulp van heel wat mensen om haar gras te helpen zaaien. “Als zorgkundige zou je toch beter moeten weten", aldus Peter D’Hondt.

De feiten speelden zich af op 16 mei om 22.00 uur ‘s avonds. Voor haar woning was er heel wat beweging en merkte de politie op dat er veel te veel volk aanwezig was. Als ze haar hierover aanspreken geeft de vrouw een grof antwoord aan de politie en vraagt ze zich af of ze hier wel bevoegd voor zijn.

Het was niet de eerste keer dat de vrouw betrapt werd. De politie hield haar al eens eerder tegen toen ze boodschappen wilde gaan doen over de grens met België. “Je gaat bij zoveel mensen thuis om ze te verzorgen, maar denkt dan niet na hoeveel kans je hebt om het virus over te dragen", aldus D’Hondt. Het leverde de vrouw een celstraf op van drie maanden waarvan twee maanden met uitstel en een geldboete van 3.200 euro.