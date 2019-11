Pick-up ramt twee geparkeerde auto’s en bushokje Kristof Pieters

24 november 2019

11u37 342 Stekene In Bosdorp in Stekene heeft een pick-uptruck zondagochtend een grote ravage aangericht. De bestuurder verloor de controle over zijn wagen en ramde twee geparkeerde auto’s en een bushokje.

Het ongeval gebeurde in een bocht ter hoogte van de Heimeerstraat. De chauffeur van een zware Ford Raptor reed eerst een Renault Clio in de flank en ramde enkele meters verder ook nog een Volkswagen Touran. De voertuigen werden doorheen een bushokje van De Lijn gekatapulteerd en kwamen in een voortuin tot stilstand. Gelukkig stond er niemand op een bus te wachten op het vroege uur. Aangezien de rijbaan bezaaid lag met brokstukken, was meer dan twee uur nodig om alles op te ruimen en de voertuigen te takelen. Tijdens deze werkzaamheden kon het verkeer slechts over 1 rijvak voorbij. De bestuurder van de pick-up werd door de politie meegenomen voor verhoor en alcoholtest. Hij raakte slechts lichtgewond. Aan omstanders verklaarde hij in slaap te zijn gevallen.