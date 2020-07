Overtreding coronamaatregelen in zomerbar The Lakehouse: “Telling moet dit in toekomst vermijden” Yannick De Spiegeleir

13 juli 2020

16u44 2 Stekene In zomerbar The Lakehouse in Stekene werden dit weekend de coronamaatregelen met de voeten getreden. In een filmpje is te zien hoe bezoekers dicht bij elkaar dansen. Na een overleg tussen de uitbater, de burgemeester en de korpschef maandagochtend werd beslist om een telsysteem in te voeren.



Gasten die rechtstaan en dansen en geen anderhalve meter tussen de bubbels. ‘Waar is dat feestje?’ weerklinkt het luid. Een bezoeker die anoniem wenst te blijven, filmde hoe het er zaterdagnacht aan toe ging in zomerbar The Lakehouse. “Ik heb zelf een horecazaak en probeer de strenge maatregelen nauw op te volgen. Hier worden ze gewoon met de voeten getreden”, klinkt het. De beelden doen denken aan wat er zich dit weekend ook afspeelde in een zomerbar in Laarne tijdens een optreden van Gene Thomas.

Bij politiezone Waasland-Noord zijn ze op de hoogte van de problematiek. Korpschef Leo Mares en burgemeester Stany De Rechter hadden maandagochtend een overleg met de uitbaters. “Om dergelijke taferelen in de toekomst te vermijden, is gevraagd om een telsysteem in te voeren zodat het maximum aantal bezoekers kan gerespecteerd worden om de coronamaatregelen te kunnen handhaven. Al moeten ook de bezoekers hun deel van de verantwoordelijkheid nemen en de maatregelen respecteren.”

De uitbaters van The Lakehouse waren deze namiddag niet bereikbaar voor commentaar.