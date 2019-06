Oudervereniging BS De Molenberg organiseert rommelmarkt PKM

20 juni 2019

17u11 3 Stekene Op zaterdag 22 juni organiseert de oudervereniging van BS De Molenberg een rommelmarkt. Die gaat door van 9 tot 14 uur in de school zelf.

Van 10 tot 14 uur is er ook een opendeur van de school. Er is een demo-les in het eerste jaar, een zoektocht, uitleg over co-teaching en uiteraard ook gelegenheid tot inschrijven. Het oudercomité vat al om 9 uur post met frisdranken, koffie en thee en hotdogs aan 1,5 euro. Wie zelf wil verkopen op de rommelmarkt kan zich inschrijven via http://zeagle.no-ip.info:8089