Oud-schepen Frans Windhey (85) overleden: “Afscheid van een monument” Joris Vergauwen

12 maart 2020

20u51 7 Stekene In Stekene is Frans Windhey op 85-jarige leeftijd overleden. Hij was een monument in de lokale politiek. Hij zat liefst 54 jaar in de gemeenteraad, waarvan 25 jaar als schepen. Daarmee was hij recordhouder in Vlaanderen.

Frans Windhey overleed woensdagmiddag op 85-jarige leeftijd. De oud-schepen kampte de laatste zes maanden met een wankele gezondheid. Hij was voor de lokale partij Gemeentebelangen in Stekene een fenomeen. Hij was er van bij de oprichting van de partij bij. Hij zetelde uiteindelijk liefst 54 jaar voor Gemeentebelangen in de gemeenteraad, een record in Vlaanderen volgens een navraag van de partij. Daarvan was hij ook nog eens 25 jaar schepen.

“Ik ben op mijn dertigste schepen geworden en was toen de jongste schepen in Oost-Vlaanderen. Veel mensen vragen me hoe ik het zo lang heb kunnen volhouden, maar eigenlijk is die tijd voorbijgevlogen”, zei hij in december 2018 in deze krant, toen hij afscheid nam van de lokale politiek.



“Bijzondere man”

Er komen vele reacties op het overlijden, vanuit de bevolking van Stekene en uiteraard ook vanuit zijn partij. “Hij was mijn leermeester”, zegt schepen Kris Van Duyse (GeBe). “Zoveel politieke wijsheid in één man, zoveel liefde voor onze groep. We zullen hem missen.” Ook schepen Gunter Van Campenhout (GeBe) blikt met veel respect terug. “Frans is er altijd geweest, voor iedereen van ons. Hij was altijd een voorbeeld. Hij was de ancien, de ‘éminence grise’. Als schepen voor Openbare Werken kende hij Stekene ook enorm goed onder de grond. Hij heeft onze gemeente mee vorm gegeven de voorbije decennia. Een bijzondere man, die ons gelukkig heel veel mooie herinneringen nalaat.”



Ook over de gemeentegrenzen heen was Frans gekend. De Sint-Niklase burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA) reageerde al op het overlijden. “Heel zijn leven lang was Frans een dienstbaar man en de goedheid zelve. Wat hij zei en deed, was steeds doordacht.”

Wanneer de uitvaartplechtigheid precies plaatsvindt, is nog niet bekend.