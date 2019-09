Oppositie stapt boos op uit gemeenteraad bij stemming nieuw arbeidsreglement Kristof Pieters

25 september 2019

11u53 0 Stekene In Stekene is de voltallige oppositie opgestapt op de gemeenteraad van dinsdagavond bij de stemming van het nieuwe arbeidsreglement voor het gemeentepersoneel. Volgens CD&V, Groen en Vlaams Belang wil de meerderheid het reglement doordrukken zonder draagvlak bij het personeel.

De oppositiepartijen stelden vast dat de papieren versie die zij ontvingen verschillend was van de versie waarover het bestuur wilde stemmen. Hierop vroegen zij om het punt uit te stellen naar de volgende zitting, zodat duidelijk zou zijn wat de finale versie was en ook de vakbonden zich akkoord konden verklaren met deze versie. Het gemeentebestuur ging echter niet in op die vraag en zei dat er die namiddag nog een akkoord met de vakbonden was bereikt. Volgens de oppositie kon daar echter geen bewijs van voorgelegd worden. Bovendien waren er meer dan 20 personeelsleden afgezakt naar de zitting om, gesteund door een petitie, te vragen naar meer transparante communicatie. Toen het bestuur ook na een schorsing van de zitting bleef aandringen op een stemming besliste de volledige oppositie (CD&V, Groen en Vlaams Belang) om de gemeenteraad te verlaten en niet deel te nemen aan de stemming. “Het is ongehoord dat de meerderheid over dossiers laat stemmen die onvolledig zijn of onjuiste informatie bevatten. Bovendien is het duidelijk dit reglement bij het personeel niet gedragen wordt”, reageren Carl Ivens (Groen) en Reno Martens (CD&V). “We zullen verdere stappen nemen en dit melden bij de gouverneur.”