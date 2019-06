Opnieuw verkiezingskoorts in Kemzeke: “Brug of tunnel voor N403?” Kristof Pieters

10 juni 2019

11u08 0 Stekene Kemzeke is opnieuw in de ban van de verkiezingen. De voorbije dagen kregen alle inwoners een stembrief in de bus om deel te nemen aan een referendum op zondag 16 juni. De bevolking mag zich dan uitspreken over een brug of tunnel voor de gevaarlijke gewestweg N403. Er verscheen zelfs al een werfbord. Het gaat om een ludieke actie van Denktank Kemzeke.

De campagne is met een vette knipoog maar toch is er in Kemzeke heel wat beroering ontstaan. “Een meerderheid van de mensen denkt namelijk dat er echt een concreet plan op tafel ligt voor een brug of tunnel”, lacht Bert Verbeke van Denktank Kemzeke. “Onze opzet is hiermee geslaagd want we willen vooral de discussie aanzwengelen. We willen zeker geen pleidooi houden voor een brug of tunnel want in ons dorp is dat ruimtelijk quasi onmogelijk maar er moet wel iets gebeuren aan de verkeersonveilige situatie. De gewestweg splijt Kemzeke in twee en door de toenemende verkeersdrukte, vooral van het vrachtvoer, zal de situatie er niet beter op worden.”

Momenteel is het Vlaams gewest wel bezig met een studie voor de heraanleg van de N403 maar het kan zeker nog drie tot vier jaar duren vooraleer het tot uitvoering komt. “Tot die tijd dreigt het dossier te immobiliseren en net daarop willen we nu de vinger leggen”, vult Veerle Stuer aan. “Er zijn namelijk ook kleinere ingrepen en acties mogelijk om de verkeersveiligheid te verbeteren. We gaan bijvoorbeeld zelf met beide scholen Reynaerdijn en 7-Sprong het initiatief nemen om een fietspool op te starten. We waren eerder ook betrokken bij de plaatsing van een fietsenrek in de 7-Sprong, ondersteunden de ‘helmopfluotop’ actie bij Reynaerdijn en denken mee over de realisatie van een schoolstraat bij de 7-Sprong. De twee scholen zijn ook vragende partij om een soort mobiliteitsraad op te richten. De gewestweg kan men niet verleggen maar niks doen is geen optie. Met Denktank Kemzeke willen we vooral de discussie levend houden.”

“Humor in onze actie maar boodschap is ernstig”

Het comité benadrukt dat ze vooral een positief verhaal wil brengen. “Het is zeker niet de bedoeling om tegen de schenen te schoppen”, vervolgt Bert Verbeke. “We willen vooral constructief meedenken hoe we dit dorp leefbaarder kunnen maken. Vorig jaar was er een eerste initiatief met een verkeerswandeling langs allerlei knelpunten. We hadden toen Kris Peeters uitgenodigd. Ook dat was een knipoog want het was niet de politicus maar wel de gelijknamige mobiliteitsexpert die onze gast was. Met een vleugje humor houden we het luchtig maar onze boodschap is wel ernstig. Dit referendum en zeker het werfbord gaat in Kemzeke over de tongen en daar is het ons om te doen. Als mensen over iets praten, luisteren politici immers mee.”

Het ludieke werfbord stond eerst opgesteld langs de N403 zelf maar het trok zoveel aandacht dat Denktank Kemzeke werd gevraagd om het te verplaatsen naar het Kerkplein. Daar zal op zondag 16 juni ook het referendum plaatsvinden. Van 14 tot 18 uur staan de stembussen opgesteld in de Sint-Jacobuskerk. In de kerk wordt eveneens een belevenisparcours opgesteld met daarin de bevindingen verwerkt van een verkeersenquête die vorig jaar werd gehouden bij de ouders van de twee Kemzeekse scholen.