Opendeurdagen bij Dansclub Stekene Danst Kristof Pieters

20 augustus 2019

18u56 1 Stekene Op zaterdag 24 augustus en 15 september gooit Dansclub Stekene Danst de deuren open met demonstraties en initiaties van hun lesprogramma.

Dansen zoals discoswing, jive, salsa, chachacha maar ook ballroom en latin dansen zullen aan bod komen, ook met het populaire Easy-Fundance zal men kunnen kennismaken. Afwisselend zullen initiaties worden aangeboden onder leiding van de dansleraars.

De eigenlijke lessen starten in oktober en bestaan uit 2 x 12 lessen. Wie eens wil kennismaken met Dansclub Stekene Danst, is welkom in OC Boudelo in Klein-Sinaai, vanaf 20 uur. De toegang is gratis. Meer info: www.stekenedanst.be.