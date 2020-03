Oorzaak milieuvervuiling Stekense Vaart blijft onduidelijk, onderzoek loopt nog Kristof Pieters

04 maart 2020

15u09 8 Stekene De bron van de milieuvervuiling op de Stekense Vaart en de Moervaart is nog altijd niet gevonden. Dinsdag werd een kilometerslange olievlek vastgesteld. De oorzaak blijkt alvast niet te liggen in het waterzuiveringsstation van Aquafin in Sint-Niklaas.

“De milieu-inspectie is langs geweest maar alle installaties zijn in orde”, zegt woordvoerder Nico Van Gestel. “De olievervuiling werd trouwens zowel voor als na ons lozingspunt vastgesteld.” Wat dan wel de oorzaak is van de milieuvervuiling blijft voorlopig onduidelijk. Mogelijk is een overstort in werking getreden door de overvloedige regenval van de voorbije dagen en werd zo door olie vervuild water geloosd in de Molenbeek, die in de Stekense Vaart uitmondt. De brandweer kon het probleem indijken door dammen aan te leggen op het water.