Ook geen Crammerock dit jaar: “Er blijven te veel onzekerheden” Joris Vergauwen

26 juni 2020

17u59 0 Stekene Het festival Crammerock in Stekene zal dit jaar dan toch niet plaatsvinden. Lang bleef er nog hoop dat het begin september zou lukken, maar voor Crammerock blijven er vooral te veel onzekerheden om een festival met 35.000 bezoekers op een goeie manier te organiseren. Daarmee is ook de laatste festivalhoop van dit jaar verdwenen.

De festivalzomer is al voorbij in dit coronajaar. Ook Crammerock in Stekene, dat begin september misschien had kunnen plaatsvinden, gooit nu de handdoek. “Er blijven te veel onzekerheden. Om een festival op een goeie manier te organiseren, heb je een minimum aan tijd nodig. Wij hebben gewacht tot het laatste moment om uit te stellen, maar we kunnen niet anders”, vertelt Crammerock-organisator Geert Robbrecht. “We zijn altijd realistisch geweest. Denk niet dat we dit zomaar even vandaag hebben beslist. Maar er zijn nu eenmaal een aantal criteria waarmee we rekening moesten houden. Er moest een kans zijn dat het wel zou kunnen doorgaan, in de eerste plaats. En als je nu kijkt naar de evolutie van de corona-epidemie en de nieuwe maatregelen voor evenementen en voor het omgaan met elkaar, dan ziet het er niet naar uit dat er een kans is om 30.000 mensen samen te brengen begin september. Optimistisch zijn, was wat we moesten doen. Maar dat kunnen we niet blijven doen.”

Alle massa-evenementen zijn tot en met 31 augustus verboden. Omdat Crammerock traditioneel in het eerste weekend van september wordt georganiseerd, zou het zowat het enige festival zijn dat deze zomer nog zou kunnen doorgaan. Er was dus nog veel hoop. “Ook bij ons. We hebben de tijd genomen om tot een weloverwogen beslissing te komen. Maar dat het in deze tijden bijna onmogelijk zou worden om een evenement met 50 muzikale topacts, 500 enthousiaste vrijwilligers en vooral 35.000 bezoekers te organiseren, daar waren we ons ook altijd heel erg van bewust.”

Een alternatief voor het festival, een soort ‘Crammerock light’, is ook niet gepland. “De voorbije maanden hebben we tijd genoeg gehad om over vanalles na te denken. Maar wat we niet gaan doen, is aan de kern van Crammerock raken. We kunnen het niet op een mindere manier doen. We hebben de laatste 29 jaar heel hard gewerkt om dit festival op een kwalitatieve manier uit te bouwen. Dan kun je dat moeilijk ineens op een héél andere manier gaan doen. Dan zou het Crammerock niet meer zijn. Dan zou je een ander soort event krijgen. We zullen wel zien wat het jaar nog brengt. We gaan nog dingen doen in jeugdhuis De Cramme, maar ook daarvoor is het nog afwachten.”

De dertigste editie van Crammerock komt er in 2021 aan, op 3 en 4 september. “We zullen er alvast alles aan doen om er volgend jaar een onvergetelijke dertigste editie van te maken”, belooft de organisatie.