Ondanks 239 bezwaren en ongunstige adviezen mag tankstation zich vestigen naast verkeerswisselaar Tromp



Kristof Pieters

06 juni 2019

15u02 2 Stekene Aan verkeerswisselaar de Tromp in Stekene heeft een nieuw benzinestation de deuren geopend. Er werden 239 bezwaarschriften ingediend vanuit de buurt en de gemeente weigerde een bouwvergunning, maar uitbater Power Oil kreeg die alsnog in beroep van de provincie Oost-Vlaanderen. Oppositiepartij Groen maakt zich ernstig zorgen over het risico voor fietsers door de verkeersdrukte die er nu al is.

Aan de opening van het benzinestation ging een zware procedureslag vooraf. De plannen voor het tankstation werden drie jaar geleden al ingediend. De buurtbewoners van de Tromp zagen de komst ervan niet zitten omdat het verkeer er nu al dagelijks staat aan te schuiven. Er werden 239 bezwaarschriften ingediend. Het project werd ook door het gemeentebestuur afgeschoten na ongunstige adviezen van de diensten mobiliteit en milieu. Power Oil ging echter in beroep bij de provincie en kreeg in 2017 alsnog een vergunning. Er werd nadien door een buurtbewoner nog een procedure gestart bij de raad voor vergunningsbetwistingen, maar ook die bleek tevergeefs.

Oppositiepartij Groen maakt zich nu zorgen om de verkeersveiligheid. “Aan het afrittencomplex is er nu al een grote verkeersdrukte”, zeggen Jan Van Remoortel en Eric Vandaele. “De komst van dit tankstation, vlak bij het rondpunt zal zorgen voor verkeerschaos, want auto’s kunnen van alle richtingen komen en zorgen voor een onoverzichtelijk verkeerskluwen. Voor de fietser wordt de situatie nog gevaarlijker vermits die het fietspad oprijdt en onmiddellijk in aanraking komt met gebruikers van het tankstation.”

“Geen 70 meter afstand van afrit E34”

Volgens Groen druist de vestiging ook in tegen de regelgeving. “In het dienstorder van het Agentschap Wegen en Verkeer van 16 oktober 2012 staat duidelijk dat de afstand tussen de afrit van de E34 en de toegangsweg van het tankstation minstens 70 meter moet bedragen. We hebben het zelf ter plaatse gemeten en de afstand bedraagt slechts 65 meter.”

Volgens de oppositiepartij is er ook geen enkele behoefte aan een benzinestation op deze plek. “Er zijn voldoende tankstations in de omgeving, zowel voor het lokale verkeer als voor de Nederlandse klanten die aan Belgische tarieven komen tanken.”

Brakel

Dat de provincie, in weerwil van al deze omstandigheden, toch een vergunning aflevert, is volgens Jan Van Remoortel en Eric Vandaele geen alleenstaand geval. “Ook in Brakel gaf het voormalig provinciebestuur een goedkeuring voor het bouwen van een tankstation ondanks een negatief advies van de gemeente. Toch kwam het benzinestation er niet, ironisch genoeg omdat zakenpartners van de firma Gabriëls, nu Power Oil, zelf beroep hadden aangetekend bij de raad van vergunningsbetwistingen. Het argument was toen de verkeersveiligheid en de 70 meter-regel. De Raad volgde het protest en de vergunning werd ingetrokken zodat er geen concurrerend tankstation kwam.”

Gemeente legt zich neer bij beslissing

Burgemeester Stany De Rechter (GeBe) wil de discussie over de vergunning van het benzinestation niet meer opnieuw voeren. “We hebben die destijds geweigerd op basis van alle adviezen, maar er is in beroep een andere beslissing genomen. Daar moeten we ons bij neerleggen. Uiteraard zullen we de verkeerssituatie blijven opvolgen. Als er ingrepen moeten komen voor de veiligheid van fietsers kunnen die enkel genomen worden door de wegbeheerder en dat is het Vlaams gewest.”