Nummerplaten en spandoek gestolen





Kristof Pieters

19 augustus 2019

09u32

In de Voorhout in Stekene werden de nummerplaten gestolen van een geparkeerde wagen. De diefstal gebeurde tussen woensdagavond en donderdagmiddag. In de nacht van donderdag op vrijdag werd ook een spandoek gestolen van een gevel in de Kleistraat in Stekene.