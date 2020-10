Nog 2.100 #ikshopinstekene-bonnen ongebruikt: nog 5 dagen om te besteden Joris Vergauwen

05 oktober 2020

13u14 3 Stekene Het gemeentebestuur van Stekene roept inwoners op om de #ikshopinstekene-bonnen te gebruiken. Nog meer dan tweeduizend bonnen zijn niet gebruikt, de deadline loopt tot 10 oktober.

Voor de start van de zomervakantie viel bij ieder Stekens gezin de #ikshopinstekene-bon in de brievenbus. Het gemeentebestuur schonk iedere inwoner een bedrag van 10 euro om te besteden bij één van de meer dan honderd deelnemende handels- en horecazaken en vrije beroepen. “Dat versterkt de koopkracht van onze gezinnen en geeft onze lokale economie een boost in moeilijke coronatijden”, klonk het bij schepen van Lokale Economie Pieter De Witte (GeBe).

De #ikshopinstekene-bon kan gebruikt worden tot en met 10 oktober. Vrijdag waren er echter nog 2.100 ongebruikte bonnen in Stekene. Mogelijk hebben heel wat Stekenaren de bonnen gebruikt tijdens het voorbije Weekend van de Klant, maar toch doet het gemeentebestuur nog een oproep. “Het zou bijzonder jammer zijn als deze bonnen niet gebruikt worden. Vandaar de oproep om nog eens goed in de schuif of portemonnee te kijken. Je doet er alvast jezelf en ook de lokale handelaar een groot plezier mee”, aldus schepen De Witte.

Info: www.ikshopinstekene.be