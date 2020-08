Nieuwe woning voor 25 mensen met beperking: Vesta vzw en Zorg Stekene bouwen zorgsite Kerkstraat uit Joris Vergauwen

04 augustus 2020

19u18 0 Stekene Op de zorgsite aan de Kerkstraat in Stekene gaat de vzw Vesta uit Sint-Niklaas een zorgwoning bouwen voor 25 mensen met een beperking. Die moet over twee jaar klaar zijn. Vesta investeert er liefst 3,6 miljoen euro.

De vzw Vesta krijgt een recht van opstal voor een braakliggend terrein achter het woonzorgcentrum aan de Kerkstraat, waar het de nieuwe zorgwoning gaat bouwen. Daar zullen 25 mensen met een beperking kunnen verblijven. Zorg Stekene en vzw Vesta hebben dinsdag de akte ondertekend.

Vesta is momenteel vooral actief in Sint-Niklaas, met aan Patershoek in Belsele en in de Watermolenwijk II residenties waar in totaal 110 mensen met een beperking verblijven. Verder biedt Vesta ook professionele hulp aan mensen die zelfstandiger wonen.

In Stekene is er al langer vraag naar verblijfsmogelijkheden en begeleiding van mensen met een beperking. “Maar we hebben zelf niet de expertise om die zorg en begeleiding aan te bieden. Daarom zijn we op zoek gegaan naar een partner, wat de voorbije jaren niet altijd evident bleek. Uiteindelijk hebben we Vesta gevonden, met wie we nu in zee gaan”, aldus Zorg Stekene-voorzitter Dirk Backaert.

“Lokale verankering”

Over twee jaar moet het nieuwe zorghuis klaar zijn. Vesta vzw investeert fors, met een bouwkost die wordt geraamd op 3,6 miljoen euro. Voor het ontwerp werkt Vesta samen met de Vlaamse Bouwmeester, ook omdat er renovatieplannen op til zijn op Patershoek in Belsele.

In Stekene wil Vesta inzetten op lokale verankering en ontmoeting. “Het is mooi om hier op een zorgsite terecht te komen, waar ouderen, kinderen en mensen met een beperking aanwezig zullen zijn. Dat biedt veel kansen tot ontmoeting en de uitbouw van een waardevolle dagbesteding met creatieve activiteiten. We willen dat onze mensen immers een betekenisvolle plek verwerven in de samenleving. Daarom vinden we die lokale verankering zo belangrijk”, vertellen Bert Van Rumst en Annemie Van Steenkiste van Vesta vzw.

In het nieuwe zorghuis zullen dus 25 mensen met een beperking kunnen wonen, in kleine groepen of zelfstandig met professionele hulp. Er worden ook twee kangoeroewoningen gebouwd, voor een logeer- of kortverblijffunctie voor ouders met hun kind.