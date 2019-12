Nieuw Park Zomerhuis krijgt vorm; volgende zomer kunnen kinderen plonsen in waterspeeltuin Kristof Pieters

08 december 2019

15u08 0 Stekene De heraanleg van het recreatiedomein Park Zomerhuis vordert goed. De ruwbouw van de nieuwe brasserie heeft zijn hoogste punt bereikt en naar aloude traditie werd dit zaterdag gevierd met het plaatsen van een ‘meiboom’. Het gemeentebestuur wil nog voor de zomer de deuren openen en is nu op zoek naar een uitbater.

Tegen de zomer van 2020 moeten de Stekenaars opnieuw kunnen vertoeven in het recreatiedomein Park Zomerhuis. Het drie hectare grote domein, dat dateert van 1936, zit nog altijd in het ‘collectief geheugen’. Vele generaties brachten er hun vakantie door. In 1990 sloot het domein de deuren en sindsdien lag het er verwaarloosd bij. Meer dan tien jaar nadat de gemeente eigenaar werd van de site, komt het recreatiedomein langzaam maar zeker terug tot leven.

De ruwbouwwerken van de nieuwe brasserie vorderen goed. De aannemer heeft het hoogste punt bereikt en naar oude traditie werd daarom zaterdag de symbolische ‘meiboom’ geplaatst. “We zitten volledig op schema”, zegt schepen Pieter De Witte. “De prognose is nog steeds om voor de zomer de deuren te kunnen openen. Vorige maand zijn we ook gestart met de omgevingswerken. Het oude zwembad zal gevuld en omgevormd worden tot een waterspeelplaats met fonteinen. Die werken starten in januari. Intussen werkt de aannemer ook aan de parking en de nieuwe uitrit richting Kaaistraat.”

De meeste waardevolle bomen worden behouden maar er is ook plaats voorzien voor gazon met picknickbanken. Voor de kleinsten is er een speeltuin en voor iets oudere kinderen zijn er meer avontuurlijke speelelementen zoals een drie meter hoge klimpaal, een apentouw, wilgenhut of constructies met boomstammen. “Met de fonteinendoolhof krijgt het water opnieuw een centrale rol in het park. Zo blijft er toch een historische link met het vroegere zwembad”, zegt schepen Kris Van Duyse. “Maar Park Zomerhuis is meer dan enkel een brasserie met een waterspeeltuin”, benadrukt hij. “Het is en blijft ook een park waar men kan wandelen en we voorzien een pluktuin en amfibieënpoel. Het moet ook een toeristisch knooppunt worden voor wandelaars en fietsers. Alle nodige elementen zullen hiervoor aanwezig zijn. Ik denk hierbij aan oplaadpunten voor elektrische fietsen of eerste hulp bij fietspech.”

Ook burgemeester Stany De Rechter beklemtoont dat het recreatiedomein open zal staan voor alle inwoners, niet alleen voor de klanten van de toekomstige brasserie.

“Het moet een echte ontmoetingsplaats worden”, benadrukt burgemeester Stany De Rechter. De kritiek van de buurt dat de brasserie te grootschalig is voor de omgeving, pareert hij. “Het volume lijkt groot maar we hebben lessen getrokken uit het verleden. Door het succes van de brasserie De Meet in de Sportstek is daar al ruimtegebrek ontstaan en moeten er al containers geplaatst worden. Dat willen we hier vermijden.”

Intussen is de gemeente ook op zoek gegaan naar een uitbater voor de toekomstige brasserie. In de concessie zit ook een conciërgewoning vervat op de eerste verdieping. Nog tot 31 januari 2020 kunnen kandidaten zich melden.