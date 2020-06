Nieuw online platform zet Stekense handelaars in de kijker Joris Vergauwen

19 juni 2020

18u18 0 Stekene De gemeente Stekene lanceert het online platform De gemeente Stekene lanceert het online platform www.ikshopinstekene.be , waarop alle Stekense handelaars, horecazaken, bedrijven en marktkramers worden verzameld.

De website www.ikshopinstekene.be is onderverdeeld in zes categorieën, voor handelszaken, horeca, marktkramers en bedrijven en verder meer info over de Stekense cadeaubon en evenementen, zoals de laatavondshopping. Elke zaak heeft er zijn eigen pagina, waarop een foto, informatie over het aanbod, openingsuren en een link naar website en webwinkel staan. “Misschien beseffen we door de coronacrisis nu meer dan ooit dat we, zowel fysiek als online, lokaal moeten kopen”, stelt schepen van Lokale Economie Pieter De Witte (GeBe). “Deze website ondersteunt de Stekense ondernemers, maar maakt het ook makkelijker voor de consument om zijn keuze te maken uit het gevarieerde aanbod.”

De lancering van het online handelsplatform wordt de komende dagen ondersteund door affiches in het straatbeeld. Een filmpje, waaraan meer dan 20 Stekense handelszaken meewerkten, roept via sociale media op om te surfen naar www.ikshopinstekene.be. “Een paar weken geleden hebben we onze Stekense handelaars opgeroepen om zich aan te melden voor deze nieuwe website. Ze reageerden heel enthousiast, want nog voor het lanceren van de website telt het platform al bijna 100 handelaars en ondernemers”, legt schepen van Citymarketing Gunter Van Campenhout (GeBe) uit. “Uiteraard is de lijst nog niet volledig. Handelaars kunnen zich nog steeds aanmelden op www.stekene.be en nadien hun eigen plekje op ons platform beheren en updaten.”