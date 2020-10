Nederlandse chauffeur verliest controle en gaat over de kop op E34 Kristof Pieters

05 oktober 2020

10u34 2 Kemzeke In de nacht van zondag op maandag is een auto over kop gegaan op de E34 in Kemzeke. De twee inzittenden van de Nederlandse wagen bleven ongedeerd.

Het ongeval gebeurde rond 0.30 uur op de E34 richting Antwerpen, enkele honderden meters voorbij de oprit Kemzeke. De bestuurder van een kleine personenwagen met Nederlandse nummerplaat verloor de controle over zijn stuur ging over kop. De wagen kwam op de vangrail op de middenberm tot stilstand en tikte ook een verlichtingspaal aan. De chauffeur en zijn passagier konden op eigen kracht uit de wagen stappen. Het wrak werd getakeld en de brandweer kwam ter plaatse om glas en brokstukken van de rijbaan te verwijderen. De linkerrijstrook was door het ongeval een tijdlang afgesloten maar door het nachtelijke uur was er nauwelijks verkeer en dus ook geen filevorming.