Na ‘wheelies’ op E34 tijdens rijverbod: motorrijder krijgt boete van 6.200 euro en is rijbewijs jaar kwijt Koen Baten

10 juli 2020

14u40 0 Stekene Charles D. werd vanochtend in de rechtbank van Dendermonde bij verstek veroordeeld tot een geldboete van 6.200 euro nadat hij met zijn motor wheelies aan het maken was op de E34 bij een begeleide optocht van de politie. De man had bovendien een rijverbod lopen.

De beklaagde kwam niet opdagen in de rechtbank. De feiten speelden zich af op de E34 in Stekene. Het ging om een geplande motorrit waarbij ook de politie aanwezig was om vaststellingen te doen. Zij konden de man onmiddellijk confronteren met de feiten. Hij bleek ook te sturen tijdens een rijverbod. Naast de zware geldboete werd de man eveneens veroordeeld tot een rijverbod van een jaar en zes maanden en moet hij alle examens opnieuw afleggen. Hij zal ook psychologisch en medisch moeten aantonen dat hij geschikt is om zich nog op de rijbaan te begeven.