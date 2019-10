Na drie jaar rijpen op heilige grond: eerste 400 flessen Wase whisky! Kristof Pieters

07 oktober 2019

18u11 0 Stekene Er wordt heel wat gestookt en gebrouwen in onze regio maar een whisky was er nog niet. Tot nu. Sas Distilleries uit Stekene heeft na drie jaar rijping de eerste twee vaten van haar ‘Ignis Templi’ mogen openen. De naam is een knipoog naar de Keltische site waarop de vaten al die tijd hebben gelegen.

Sas Distilleries bestaat vijf jaar en heeft in die tijd naam en faam gemaakt met haar gamma aan sterke drank. Het meest bekend is de gin Angelicus en de rum waarvan er jaarlijks al zo’n drie- tot vierduizend flessen worden gebotteld. Er is intussen ook een eau-de-vie, absint en chocoladelikeur. Voor de samenstelling zoeken Benedikt Sas en Katia Henau, beide chemicus van opleiding, steeds naar bijzondere recepten, sommige zelfs eeuwenoud.

Drie jaar geleden waagde het koppel zich aan het maken van een heuse Wase whisky. “Het is gebaseerd op een oud recept uit Schotland”, vertelt Benedikt. “De smaak is heel zacht met een lichte vanilletoets door de rijping in vaten van Franse eik. Om het label whisky te mogen dragen, moest er minimaal drie jaar rijping zijn. We zijn wel flink wat kwijtgespeeld tijdens de twee voorbije zomers. Er zijn toen heel wat liters verdampt. Op de heetste dagen zou je al dronken geworden zijn van gewoon in onze opslagplaats te staan”, lacht hij.

Zoals wettelijk voorgeschreven wordt een vat whisky na het stookproces door de diensten van douane en accijnzen verzegeld. Voor Benedikt en Katia was het zelf dus ook drie jaar wachten voor ze het resultaat konden proeven. “We hadden er wel vertrouwen in maar het was toch bijzonder om na drie jaar rijping het eerste glas te kunnen schenken. Het is een typische Lowland whisky. Kenmerkend is het zachte karakter en het ontbreken van de turfsmaak. Kenners die het proefden zijn alleszins enorm enthousiast. Een groot deel van onze eerste 400 liter is trouwens al gereserveerd.”

Voor Benedikt en Katia is Sas Distilleries een uit de hand gelopen hobby die ze nog altijd combineren met een fulltime job. “Daarom dat we ons beperken tot twee vaten per jaar. Als deze 400 flessen de deur uit zijn, is het dus wachten tot volgend jaar.”

De whisky kreeg de naam ‘Ignis Templi’, vrij vertaald: vuur van de heilige aarde. Op het etiket staat een Keltische strijder en dat is meteen ook een verwijzing naar de grond waarop de Wase whisky drie jaar lang heeft mogen rijpen. “Ons huis is gebouwd op de Brandakker en reeds in de ijzertijd was dit een bijzondere plek. Opgravingen in 1988 brachten namelijk aan het licht dat de Kelten hun doden hier ritueel kwamen verbranden. We vonden het wel bijzonder dat onze whisky mocht rijpen op de assen van de Oude Belgen. Ik denk trouwens dat ze onze whisky ook wel hadden kunnen smaken.”

Ignis Templi ligt vanaf zaterdag in de rekken. Een fles Wase whisky kost rond de 50 euro.

Meer info: http://www.sasdistilleries.be