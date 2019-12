Exclusief voor abonnees Na 138 jaar valt doek over café Schuttershof: afscheid van ‘De Poeze’, waar jong en oud kwam verbroederen Kristof Pieters

20 december 2019

17u22 0 Stekene Het is geen geklasseerd gebouw maar voor veel Stekenaars is het ongetwijfeld toch een monument: café Schuttershof in de Kerkstraat. De authentieke dorpskroeg sluit dit weekend na 138 jaar definitief de deuren. Uitbaatster Marleen Pauwels had graag nog enkele jaren achter de tapkast blijven staan, maar het pand moet wijken voor een woonproject.

Café Schuttershof is een unicum in Stekene: het bestaat niet alleen 138 jaar, het was ook al die tijd in bezit van dezelfde familie. Het café werd in 1882 geopend door de familie Van Nielandt en is nu eigendom van de familie De Cock. Voor Marleen Pauwels (60) wordt het een moeilijk afscheid. Ze staat zelfs al 33 jaar lang achter de tapkraan. Tot drie jaar geleden werd ze hierin bijgestaan door haar man Marc Noens, beter gekend als ‘De Poeze’. In de volksmond is dit ook de naam van het café geworden. “En geloof het of niet maar niemand weet waar die bijnaam vandaan komt”, lacht Marleen.

