Motorrijder lichtgewond bij aanrijding in Kasteelstraat Kristof Pieters

31 augustus 2020

Een motorrijder en een auto zijn zaterdag met elkaar in aanrijding gekomen in de Kasteelstraat in Klein-Sinaai. De motorrijder raakte hierbij lichtgewond. Het ongeval gebeurde om iets na 10.30 uur.