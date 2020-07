Motorfiets gestolen in Stationsstraat, opnieuw stuur weg bij auto-inbraak

Kristof Pieters

06 juli 2020

12u21 0 Stekene In de Stationsstraat in Stekene werd er een motorfiets gestolen. De diefstal gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag. Van het voertuig ontbreekt voorlopig elk spoor.

In de Molenbergstraat in Stekene hebben dieven dan weer ingebroken in een geparkeerde auto. De dieven sloegen een autoruit in en gingen aan de haal met het stuur. De diefstal werd vrijdag vastgesteld.

In de nacht van donderdag op vrijdag werd ook al een stuur gestolen van een geparkeerde BMW in de Boterbloemstraat in Stekene. Ook hier sloegen de daders een ruit in.