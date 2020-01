Motor verbeurd verklaard na zware snelheidsovertreding in bebouwde kom Koen Baten

03 januari 2020

14u00 0 Stekene Politierechter Peter D’Hondt heeft de motor van Kevin D. verbeurd verklaard na een zware snelheidsovertreding in Stekene. De man werd er geflitst met een snelheid van 112 kilometer per uur in de bebouwde kom. “Ik besef zelf dat dit schandalig snel is”, aldus D.

De feiten speelden zich af in Stekene vorig jaar. Op het moment van de overtreding had de man veel stress voor het werk en wilde hij zo snel mogelijk over en weer rijden. “Ik weet dat dit niet kan en fout is", verklaarde hij zelf in de rechtbank.

Zijn advocaat vroeg om een milde straf en liet ook weten dat D. de motor zou verkopen en dat hij er niet meer mee wil rijden. Politierechter D’Hondt besloot echter dat de motor niet meer verkocht moet worden en nam hem in beslag. Daarnaast kreeg hij ook een boete van 4.000 euro en negen maanden rijverbod. Hij zal ook zijn examens opnieuw moeten afleggen.