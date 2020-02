Montmartre bij Morres in Hulst: twee dagen brocante markt JVS

04 februari 2020

10u43 0 Stekene Morres Wonen in Hulst pakt op zaterdag 8 en zondag 9 februari uit met een tweedaagse brocante markt.

Door het grote succes is Morres Wonen in Hulst op zaterdag 8 en zondag 9 februari opnieuw de gastheer voor een brocante markt. Die wordt opnieuw georganiseerd in samenwerking met Astrid Wernsen van Boerderij 74. Er zijn zo’n vijftig standhouders uit Nederland en België van de partij.

Voor de bezoekers aan de brocante wordt een aparte parking voorzien bij de oude laadpoorten van het Morres-gebouw. Zij worden verzocht de borden P2 en Brocante te volgen en parkeerwachters zullen hen begeleiden. De toegang is gratis.